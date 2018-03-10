10:51 10.03.2018 | Происшествия | Новости
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В США неизвестный расправился с ветеранами войны в Ираке, Вьетнаме и Афганистане

В городе Янгвилл в штате Калифорния вооруженный мужчина захватил в заложники трех ветеранов Центра инвалидов и ветеранов войны. Об этом передает The Associated Press.

В США неизвестный расправился с ветеранами войны в Ираке, Вьетнаме и Афганистане

По предварительной информации, мужчина не шел на контакт с правоохранителями и в течении восьми часов, удерживая ветеранов в заложниках. В результате спецназу и полиции пришлось идти на штурм Центра ветеранов. 

Однако штурм здания был запоздалым, трое ветеранов и сам нападавший были найдены убитыми. 

Полисмены не разглашают имя убитого, известно что это 36-летний участник программы реабилитации ветеранов войны в Ираке и Афганистане с эмоциональными травмами, который вышел с психдиспансера две недели назад. На месте происшествия продолжают работать правоохранители, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Организация ветеранов войны начала работать еще в 1984 году и является крупнейшим домом ветеранов в США. Здесь постоянно проводили время более 1 тыс человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция открыла уголовное производство по делу захвата здания " Укрпочты" в Харькове.


 


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