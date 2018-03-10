В США неизвестный расправился с ветеранами войны в Ираке, Вьетнаме и Афганистане

По предварительной информации, мужчина не шел на контакт с правоохранителями и в течении восьми часов, удерживая ветеранов в заложниках. В результате спецназу и полиции пришлось идти на штурм Центра ветеранов.

Однако штурм здания был запоздалым, трое ветеранов и сам нападавший были найдены убитыми.

Полисмены не разглашают имя убитого, известно что это 36-летний участник программы реабилитации ветеранов войны в Ираке и Афганистане с эмоциональными травмами, который вышел с психдиспансера две недели назад. На месте происшествия продолжают работать правоохранители, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Организация ветеранов войны начала работать еще в 1984 году и является крупнейшим домом ветеранов в США. Здесь постоянно проводили время более 1 тыс человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция открыла уголовное производство по делу захвата здания " Укрпочты" в Харькове.



