В Польше ликвидировали подпольную фабрику по производству сигарет

Сообщается, что украинские коммерсанты нанесли ущерба государству на сумму в 761 тыс евро. Мошенники организовали подпольный цех по производству сигарет, где разместили ковеер, антивандальные жалюзи, папиросную бумагу и фильтры, упаковочную тару и различную спецтехнику для добавления ароматизаторов.

Во время задержания украинцев было изъято более двух тыс готовых сигаретных пачек и две тонны табака. В схеме продажи изделий принимали участие четыре человека, "главного" организатора задержали позже в городе Конин в центре страны.

В его квартире также находились коробки с готовыми сигаретами, деньги и табак. Полиция избрала всем подельникам три месяца меры пресечения на момент расследования дела.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Закарпатье пограничники изъяли девять тысяч пачек контрабандных сигарет.