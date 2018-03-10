12:31 10.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Южной Кореи погиб известный киноактер

В Сеуле южнокорейского актера Чо Мин-ки нашли мертвым в собственном доме. Об этом передает BBC.

В Южной Кореи погиб известный киноактер

Тело корейца нашли мертвым в подвале его поместья. Его обвиняют в сексуальном домогательстве к студенткам университета, где он преподавал несколько актерских дисциплин. 

Восемь женщин пожаловались на Мин-ки за его непрофессиональное поведение. Через некоторое время актер извинился: "Я глубоко сожалею, что причинил боль. Я не буду избегать социальных и правовых последствий моих ошибок".

Однако полиция решила допросить актера в понедельник, 12 марта. Вероятно, что Мин-ки действительно был причастен к попыткам сексуального домогательства, потому и решил избежать позора и покончить жизнь самоубийством.

На момент смерти ему было 52-а года. Актер начал свою карьеру в театре в 1982 году. Позже он снимался в фильмах и сериалах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн принес искренние извинения перед знаменитыми звездами Голливуда за попытки сексуального домогательства.


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