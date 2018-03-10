В Донецкой области женщина зарубила подругу топором

Конфликт между двумя женщинами произошел на бытовой почве. Словесная перепалка переросла в физическое насилие, в результате которого 29-летняя девушка ударила топором свою коллегу.

Дабы отвести подозрение об убийстве она выкинула полуживое тело пострадавшей на лице. Правоохранители по прибытии на место происшествия зафиксировали смерть потерпевшей.

Убийцу задержали. Позже выяснилось, что две подруги распивали спиртные напитки и употребляли легкие наркотические средства. Преступнице грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Орудие убийства отправлено на следственную экспертизу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудник полиции полка особого назначения, который охранял резиденцию президента Петра Порошенка, совершил суицид при неизвестных обстоятельствах.