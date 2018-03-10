19:20 10.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Иностранец пытался вывезти из Украины редкую коллекцию монет

Пограничники Сумской области задержали гражданина Молдовы, который пытался вывезти в Россию нумизматические экспонаты. Об этом передает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

Иностранец пытался вывезти из Украины редкую коллекцию монет

По предварительной информации, инцидент произошел на КПП "Бачевск". Мужчина пытался замаскировать восемь редких монет 18 столетия в салоне своего автомобиля, однако команде кинологов удалось пресечь похищение культурной ценности из Украины.

Сейчас монеты, которые могут представлять историческую или культурную ценность, были отправлены на проведение экспертной оценки специалистов-нумизматов. Также проверяется информация о возможном похищении монет в каталогах музейщиков.

Ранее произошел похожий случай. Гражданин Германии пытался вывезти из Украины редкостную коллекцию почтовых марок. Во время обысков пограничники Мостиского отряд использовали собак и специальное оборудование. В результате было найдено четыре альбома с почтовыми марками разного года выпуска.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Запорожской области пограничники провели операцию по задержанию трех мужчин, которые занимались нелегальной ловлей рыбы в водоемах. 


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