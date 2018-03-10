Иностранец пытался вывезти из Украины редкую коллекцию монет

По предварительной информации, инцидент произошел на КПП "Бачевск". Мужчина пытался замаскировать восемь редких монет 18 столетия в салоне своего автомобиля, однако команде кинологов удалось пресечь похищение культурной ценности из Украины.

Сейчас монеты, которые могут представлять историческую или культурную ценность, были отправлены на проведение экспертной оценки специалистов-нумизматов. Также проверяется информация о возможном похищении монет в каталогах музейщиков.

Ранее произошел похожий случай. Гражданин Германии пытался вывезти из Украины редкостную коллекцию почтовых марок. Во время обысков пограничники Мостиского отряд использовали собак и специальное оборудование. В результате было найдено четыре альбома с почтовыми марками разного года выпуска.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Запорожской области пограничники провели операцию по задержанию трех мужчин, которые занимались нелегальной ловлей рыбы в водоемах.