22:34 09.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100188223:roman

Во Львове в одной из квартир обнаружили труп девушки

В квартире многоэтажного дома соседи обнаружили труп несовершеннолетней девушки. Об этом передает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Во Львове в одной из квартир обнаружили труп девушки

Уведомление в полицию поступило сегодня, 9 марта около полудня. Соседи решили вызвать правоохранителей, так как со стороны квартиры было слышно трупный смрад. Умершей оказалась 17-летняя местная жительница.

Рассматривается несколько версий гибели: 

- девушка могла неосторожно обращаться с острыми предметами;

- смерть в следствии падения и повреждения коры головного мозга;

- самоубийство.

Жильцы опознали личность погибшей, однако причина смерти остается неизвестной. Правоохранители подозревают, что тело девушки могло находиться в квартире несколько дней.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства смерти. На основании смерти девушки будет открыто уголовное производство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове с балкона дома выпал мужчина.

 


Поделиться
Читайте также:
 
Порошенко просит ЕС и ЕП выделить 1 млрд евро финансовой помощи для Украины В Сумах произошел пожар СБУ опубликовала часть доказательств по делу Рубана - ВИДЕО Лидеры стран Балтии провели совместный энергетический форум
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив