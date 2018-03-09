Во Львове в одной из квартир обнаружили труп девушки

Уведомление в полицию поступило сегодня, 9 марта около полудня. Соседи решили вызвать правоохранителей, так как со стороны квартиры было слышно трупный смрад. Умершей оказалась 17-летняя местная жительница.

Рассматривается несколько версий гибели:

- девушка могла неосторожно обращаться с острыми предметами;

- смерть в следствии падения и повреждения коры головного мозга;

- самоубийство.

Жильцы опознали личность погибшей, однако причина смерти остается неизвестной. Правоохранители подозревают, что тело девушки могло находиться в квартире несколько дней.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства смерти. На основании смерти девушки будет открыто уголовное производство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове с балкона дома выпал мужчина.