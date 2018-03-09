В одной из харьковских многоэтажек произошел пожар

Инцидент произошел по улице Тракторостроительная, 87 около часа ночи на третьем этаже дома. На место происшествия прибыло несколько бригад спасателей и три единицы пожарной техники.

Квартира площадью в 20 кв. метров охватило пламя, которое стало распространяться этажами выше. В помещении полностью выгорела вся мебель, домашняя утварь и вещи хозяина квартиры. В ходе ликвидации пожара было обнаружено тело пенсионера 1940 года рождения.

Спасатели эвакуировали 12 человек, которых попросили временно покинуть жилье для выяснения всех обстоятельств возгорания. Вероятно, мужчина забыл выключить газ в квартире и задохнулся.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харьковской области в результате пожара в одном из помещений частного сектора погибло три человека.