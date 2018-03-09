10:32 09.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Мексике вертолет упал на газовоз, пострадали пять человек - ФОТО

В Мексике, в пятницу утром, 9 марта, произошло крушение вертолета.

В Мексике вертолет упал на газовоз, пострадали пять человек - ФОТО

В городе Сан-Хуанико в штате Мехико вертолет, по неизвестным пока причинам, упал на грузовик-бензовоз. В результате инцидента по меньшей мере пять человек пострадали.

Как сообщают спасательные службы штата, взрыва удалось избежать, утечка топлива находится под контролем. Всех пострадавших скорая помощь увезла в больницу.

Полиция в настоящий момент устанавливает причины происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Польше в ночь на пятницу, 9 марта, микроавтобус с шестью украинскими гражданами попал под колеса грузовика. В результате аварии два человека погибло на месте. Еще четверо были травмированы.


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