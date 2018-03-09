14:30 09.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Афганистане боевики напали на посты полиции, 17 погибших

На севере Афганистана боевики радикального исламистского движения "Талибан" совершили нападение на четыре контрольные посты полиции и армии. В результате штурма погибло 17 силовиков.

В Афганистане боевики напали на посты полиции, 17 погибших

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Как отмечается, бои между силовиками и талибами продолжались несколько часов и закончились около четырех утра по местному времени.

В результате противостояния погибли не только десять полицейских и семь солдат, но и получили тяжелые травмы невинные люди.

Кстати, в последние месяцы талибы почти ежедневно ночью нападают на посты служб безопасности в различных провинциях Афганистана.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по меньшей мере семь человек погибли из-за сильнейшего взрыва смертника в шиитском районе столицы Афганистана Кабула. Также во время инцидента пострадали еще более, чем 10 людей.


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