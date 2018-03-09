16:32 09.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

По прогнозам украинских синоптиков в горах Закарпатской и Львовской областей сегодня, 9 марта, ожидается значительная снеголавинная опасность. 

Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность, а именно третьего уровня. Кроме этого, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) сохранится в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей 10-11 марта.

Поэтому, прежде чем отправляться в горы, обязательно проверьте, нет ли штормовых предупреждений. Если МЧС прогнозирует сход лавин, идите гулять по безопасным маршрутам или сидите дома.

Добавим, что лавина – это снежная масса, соскользнувшая с горного склона и движущаяся под действием силы тяжести.

Напомним, как собщал ранее "УРА-Информ", в результате ухудшения погодных условий в Луганской области пять населенных пунктов остались без света.


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