Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность, а именно третьего уровня. Кроме этого, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) сохранится в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей 10-11 марта.

Поэтому, прежде чем отправляться в горы, обязательно проверьте, нет ли штормовых предупреждений. Если МЧС прогнозирует сход лавин, идите гулять по безопасным маршрутам или сидите дома.

Добавим, что лавина – это снежная масса, соскользнувшая с горного склона и движущаяся под действием силы тяжести.

Напомним, как собщал ранее "УРА-Информ", в результате ухудшения погодных условий в Луганской области пять населенных пунктов остались без света.