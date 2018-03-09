18:18 09.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Избиение Левченко: задержаны все семеро "титушек"

В Киеве сотрудники полиции провели задержание семерых молодчиков, которые напали на народного депутата Украины Юрия Левченка. Об этом передает пресс-служба МВД.

Избиение Левченко: задержаны все семеро

По предварительной информации, все семеро задержанных уже начали давать показания по делу нападения на депутата.

Сам Левченко утверждает, что начальник "Киевблагоутсрою" знал о происходящих событиях, и, при поддержке столичной мэрии, дал добро на использование физической силы при попытке вмешательства в демонтаж гаражей. 

Сейчас в отношении всех хулиганов начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Напомним, что инцидент произошел на улице Половецкой. Тут, по его словам, депутаты вместе с общиной с половины четвертого утра противостояли "титушкам по благоустройству", чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконную застройку.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Киеве избили "свободовца" Левченко.


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