13:17 08.03.2018 | Происшествия | Новости
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Возле Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Неподалеку от берегов Индонезии на глубине около 8 км произошло землетрясение магнитудой 5,7. 

Возле Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Об этом говорится в оперативных данных Национальной геологической службы Соединенных Штатов Америки (США).

Согласно полученным недавно данным, за 211 км к востоку от города Амахаи в море на на глубине 7,9 км был зафиксирован эпицентр подземных толчков. В настоящее время о пострадавших вследствие землетрясения не сообщается.

Землетрясения в этом районе - явление частое и в последний раз подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы 2 марта на острове Ямдена.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на востоке острова Новая Гвинея в ночь на понедельник, 26 февраля, произошло мощное землетрясение. Подземный толчок магнитудой 7,4 баллов по шкале Рихтера был зафиксирован на глубине десяти километров. Эпицентр стихии находился в 104 километрах к западу от города Менди.


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