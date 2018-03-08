Возле Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Об этом говорится в оперативных данных Национальной геологической службы Соединенных Штатов Америки (США).

Согласно полученным недавно данным, за 211 км к востоку от города Амахаи в море на на глубине 7,9 км был зафиксирован эпицентр подземных толчков. В настоящее время о пострадавших вследствие землетрясения не сообщается.

Землетрясения в этом районе - явление частое и в последний раз подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы 2 марта на острове Ямдена.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на востоке острова Новая Гвинея в ночь на понедельник, 26 февраля, произошло мощное землетрясение. Подземный толчок магнитудой 7,4 баллов по шкале Рихтера был зафиксирован на глубине десяти километров. Эпицентр стихии находился в 104 километрах к западу от города Менди.