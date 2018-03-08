Возле дома Порошенка застрелился спецназовец

Об этом сообщил представитель ГУНП в Киевской области Николай Жукович.

Инцидент произошел еще 23 февраля, но только сегодня стал известен факт самоубийства спецназовца, детали дела не раскрываются.

В пресс-служба подтвердили сам факт смерти человека, однако, как утверждает Жукович, сделал он это находясь за пределами охранного поста, неподалеку от дома украинского президента. Оружие, из которого стрелялся мужчина, принадлежит ему. Его изъяли и отправили на проведение следственной экспертизы.

"Сейчас проводится расследование. Открытое уголовное производство, большего сказать не может", - подытожил Жукович.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе возле рынка Привоз сотрудники полиции вынуждены были применить оружие во время задержания иностранцев-нелегалов, три правоохранителя пострадало.