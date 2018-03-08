Вандалы изуродовали портрет Симона Петлюры - ФОТО

На портрете военного министра, а затем главы Украинского государства 1917-1919 годов Симона Петлюры появились надписи красного цвета. Экспозиция в центре города на Крещатике стоит уже несколько месяц, никто ее не охраняет, а потому совершенно очевидно, что мы будем наблюдать подобные случаи варварства в отношении украинской истории, отмечает Вятрович.

"Украинская революция 1917-1921", которая уже с начала ноября прошлого года экспонируется на Крещатике возле Главпочтамта, почему здесь нет охраны я не понимаю", - сетует главы Института национальной памяти Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что лично проконтролирует завершающий этап декоммунизации.