21:40 08.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100188147:roman

Вандалы изуродовали портрет Симона Петлюры - ФОТО

Сегодня ночью группа неизвестных повредила несколько портретов экспозиции "Украинская революция 1917-1921". Об этом передает глава Института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

Вандалы изуродовали портрет Симона Петлюры - ФОТО

На портрете военного министра, а затем главы Украинского государства 1917-1919 годов Симона Петлюры появились надписи красного цвета. Экспозиция в центре города на Крещатике стоит уже несколько месяц, никто ее не охраняет, а потому совершенно очевидно, что мы будем наблюдать подобные случаи варварства в отношении украинской истории, отмечает Вятрович.

"Украинская революция 1917-1921", которая уже с начала ноября прошлого года экспонируется на Крещатике возле Главпочтамта, почему здесь нет охраны я не понимаю", - сетует главы Института национальной памяти Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что лично проконтролирует завершающий этап декоммунизации. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве сгорел офис около метро "Олимпийская" McDonald's сменили свой логотип В столице Австрии неизвестный устроил "живую" охоту Антонио Гуттериш поздравил женщин с 8 марта - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив