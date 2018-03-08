В столице Австрии неизвестный устроил "живую" охоту

По предварительной информации, задержанным оказался 23-летний молодой человек. Полисмены выехали на место происшествия после того, как к ним поступило уведомление от раненого мужчины. Преступника задержали, при нем находился боевой пистолет и холодное оружие, все было изъято правоохранителями.

Представитель полиции Патрик Майергофер утверждает, что задержанный может быть причастен к нападению на семью. В результате стрельбы 67-летний отец, 56-летняя мать и их 17-летняя дочь - получили опасные для жизни травмы и были доставлены в больницу, их жизни на данный момент ничего не угрожает.

Личность задержанного не разглашается, дабы не помешать проведению следственных действий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Италии назвали имя преступника, который устроил стрельбу по мигрантам в городе Марчелатти.