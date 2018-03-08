В Ровно полиция арестовала янтарных старателей - ФОТО

Сообщается, что в руки правоохранителей попали не только старатели, но и их схрон с "солнечным камнем". Склад для хранение преступники организовали в гараже одного из подельников.

В результате проведение обыска было изъято более 138 кг обработанного янтаря, стоимость которого оценивается как минимум в один млн гривен.

На данный момент проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к добыче природного ресурса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Ровенщине добытчики янтаря напали на полицейских, есть пострадавшие.