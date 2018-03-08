17:39 08.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровно полиция арестовала янтарных старателей - ФОТО

Сотрудники областного управления защиты экономики города Росно совместно с полицией провели операцию по задержанию группы добытчиков янтаря. Об этом передает пресс-служба МВД Украины.

В Ровно полиция арестовала янтарных старателей - ФОТО

Сообщается, что в руки правоохранителей попали не только старатели, но и их схрон с "солнечным камнем". Склад для хранение преступники организовали в гараже одного из подельников.

В результате проведение обыска было изъято более 138 кг обработанного янтаря, стоимость которого оценивается как минимум в один млн гривен. 

На данный момент проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к добыче природного ресурса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Ровенщине добытчики янтаря напали на полицейских, есть пострадавшие.


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