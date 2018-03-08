09:15 08.03.2018 | Происшествия | Новости
100188112:Polishuk

В Перу автобус с пассажирами упал в пропасть, десять человек погибли - ФОТО

В Перу в ночь на четверг, 8 марта, автобус упал в пропасть.

В Перу автобус с пассажирами упал в пропасть, десять человек погибли - ФОТО

В результате инцидента погибли десять человек. Около 40 пассажиров получили ранения. Как сообщила местная полиция, автобус следовал из столицы страны Лимы в город Аякучо.

По неизвестным пока причинам он упал с высоты 120 метров. Жертвами аварии стали четверо мужчин и шесть женщин, в том числе несовершеннолетняя девочка.

Всех пострадавших скорая помощь увезла к больницу. Сейчас полиция устанавливает причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 13 марта, в Перу произошла страшная авария. В центральной части страны автобус с пассажирами упал с обрыва. По предварительным данным не менее 15 человек погибли на месте дорожно-транспортного происшествия.

На момент аварии в салоне машины находились 22 человека.


Поделиться
Читайте также:
 
Волкер надеется, что Россия решится вывести войска с Донбасса В Чечне разбился вертолет пограничной службы РФ, погибли восемь человек В Украине 8 марта должно потеплеть В Одессе нелегалы травмировали трех полицейских - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив