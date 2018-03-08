В Перу автобус с пассажирами упал в пропасть, десять человек погибли - ФОТО

В результате инцидента погибли десять человек. Около 40 пассажиров получили ранения. Как сообщила местная полиция, автобус следовал из столицы страны Лимы в город Аякучо.

По неизвестным пока причинам он упал с высоты 120 метров. Жертвами аварии стали четверо мужчин и шесть женщин, в том числе несовершеннолетняя девочка.

Всех пострадавших скорая помощь увезла к больницу. Сейчас полиция устанавливает причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 13 марта, в Перу произошла страшная авария. В центральной части страны автобус с пассажирами упал с обрыва. По предварительным данным не менее 15 человек погибли на месте дорожно-транспортного происшествия.

На момент аварии в салоне машины находились 22 человека.