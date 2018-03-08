21:11 08.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве сгорел офис около метро "Олимпийская"

Сегодня, 8 марта в столице произошел пожар в офисном помещении. Об этом передает пресс-служба ГУ ДСНС в Киеве.

В Киеве сгорел офис около метро

Инцидент произошел в одном из офисов многоэтажного здания на улице Большая Васильковская. Пожар распространился по всему 23-му этажу здания. Возгорание на площади в 50 кв метрох было ликвидировано в течении 15 минут.

На место происшествия прибыло семь пожарных автомобилей, огонь ликвидировали 28 человек. Весь персонал офисного центра эвакуировали, никто не пострадал. 

Причина возникновения огня устанавливается. Основная версия инцидента - перебои в работе системы электроснабжения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в одном из административных зданий Киева, что находится по улице Глыбочицкой 33/37 в Шевченковском районе столице, произошел пожар.


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