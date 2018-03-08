Скрипаля отравили неизвестным химии веществом, - Радд

По ее словам, убийство бывшего разведчика было организовано самым жестоким образом. Вещество, которым отравили человека является сильным нервно-паралитическим препаратом, которое медленно воздействует на дыхательные пути, парализую сначала работу мозга, а затем и конечности.

Правоохранители отправили вещество, которое удалось достать из тела Скрипаля во время его вскрытия. Появилась версия, что орудием убийства мог послужить зарин - газ, использованный во время химических атак в Сирии и в токийском метро в 1995 году.

Британская разведка утверждает, что все следы и доказательства ведут к России, которая могла выступить заказчиком ликвидации Скрипаля.

"Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности, кем бы они ни были и где бы они ни находился", - тверда заявил министр.

Как сообщалось в "УРА-Информ", отравление двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери расследуется как попытка покушения, говорят в британском правительстве.