04:00 08.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100188093:Polishuk

На трассе Киев-Харьков столкнулись четыре грузовика

В среду утром, 7 марта, на трассе "Киев - Харьков" столкнулись сразу четыре грузовика.

На трассе Киев-Харьков столкнулись четыре грузовика

К счастью никто из людей не пострадал. Как сообщает пресс-служба полиции Полтавской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Чутово около семи часов утра.

Возле автостанции районного центра четыре грузовых автомобиля получили механические повреждения. Движение транспорта по автодороге не прекратили, проезд происходит по одной полосе.

Дорожное движение на месте регулировали инспекторы групп реагирования патрульной полиции Чутовского отделения и наряды патрульной полиции области, - пояснили в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на столичном проспекте Леся Курбаса произошло массовое ДТП, в котором пострадали семь машин. Тут в аварию попали Nissan, Ford, два авто Citroen и три автомобиля Skoda. Основной причиной столкновения стал гололед.


Поделиться
Читайте также:
 
Президент Австрии прибудет в Украину Нацбанк на 12 марта резко поднял курс гривны Синоптики предупреждают о тумане в Киеве Российский корабль открыл артиллерийский огонь у берегов Крыма
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив