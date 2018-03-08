На трассе Киев-Харьков столкнулись четыре грузовика

К счастью никто из людей не пострадал. Как сообщает пресс-служба полиции Полтавской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Чутово около семи часов утра.

Возле автостанции районного центра четыре грузовых автомобиля получили механические повреждения. Движение транспорта по автодороге не прекратили, проезд происходит по одной полосе.

Дорожное движение на месте регулировали инспекторы групп реагирования патрульной полиции Чутовского отделения и наряды патрульной полиции области, - пояснили в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на столичном проспекте Леся Курбаса произошло массовое ДТП, в котором пострадали семь машин. Тут в аварию попали Nissan, Ford, два авто Citroen и три автомобиля Skoda. Основной причиной столкновения стал гололед.