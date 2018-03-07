В Ужгороде горит общежитие торгово-экономического колледжа - ФОТО

Пожар начался около десяти часов утра в среду, 7 марта. По состоянию на 11 часов утра огонь локализован в. Жертв и травмированных нет.

Сейчас там продолжают работать спасатели. Об этом пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области Наталия Батыр. По ее словам, предварительно возгорание произошло на верхнем этаже шестиэтажного здания по улице Декабристов.

На данный момент с общежития эвакуировали жителей, однако их численность пока неизвестна.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вечером, 12 февраля, в общежитии Ужгородского национального университета произошел пожар в подсобном помещении на первом этаже, через плотное задымление с шестиэтажного здания спасателям пришлось эвакуировать 300 человек, а 12 человек спасали с верхних этажей спецпреспособлениями.