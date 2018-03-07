08:57 07.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В США поезд въехал в грузовик с соляной кислотой, пострадали 11 человек

В американском штате Пенсильвания в среду утром, 7 марта, товарный поезд столкнулся с грузовиком, перевозившего соляную кислоту.

В США поезд въехал в грузовик с соляной кислотой, пострадали 11 человек

В результате аварии произошел разлив кислоты. При этом пострадали не менее 11 человек. Как сообщает ABC, три человека, включая водителя грузовика, госпитализированы. Еще восьмерым пострадавшим из-за контакта с кислотой помощь была оказана на месте.

Местные власти для предосторожности провели эвакуацию жителей близлежащих домов.

По предварительным данным состав, попавший в аварию, принадлежит компании CSX. Он перевозил дизельное топливо. На месте происшествия находятся представители правоохранительных органов, врачи и специалисты по работе с опасными веществами. Причины аварии, произошедшей в округе Вашингтон на юго-западе штата, пока не известны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в штате Вирджиния поезд, в котором ехали члены Конгресса от Республиканской партии столкнулся с грузовиком. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что в результате один человек погиб, один получил ранения. При этом она подчеркнула, что среди законодателей и их помощников серьезных травм никто не получил.


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