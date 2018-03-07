В Полтаве активисты из-за транспортного коллапса избили чиновника – ФОТО, ВИДЕО

Отмечается, что в помещение горсовета пришли люди, возмущенные плохой очисткой дорог. Также активисты принесли с собой пачки соли и песка.

После того, как начальник управления по вопросам обращений граждан Игорь Верига вынес из зала принесенные людьми пачки соли и песка, вспыхнул конфликт и драка.

Драку пришлось рассоединять полицейским. Пострадавший чиновник требует задержания обидчиков.

После объявления перерыва активисты начали кричать, что зал для заседаний нужно заблокировать. Возникла вторая драка – между Веригой и активистом Александром Масюком.

Также подрались активист Евгений Мавлетбаев и руководитель аппарата горсовета Роман Мельник.

После инцидента работников выпустили из зала заседаний. Параллельно началось блокирование движения транспорта улицы Соборности. Через каждые пять минут активисты дозировано пропускали транспорт, в первую очередь "скорые".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", под Администрацией Президента произошла потасовка между сторонниками "Руха новых сыл" и полицией. По предварительной информации, активисты пытались прорваться ко входу к администрации президента, чтобы лично получить от Петра Порошенка комментарии по поводу депортации Саакашвили.