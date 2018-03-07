10:34 07.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение, десятки погибших

В Папуа-Новой Гвинее в среду утром, 7 марта, произошло мощное землетрясение.

В Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение, десятки погибших

Его магнитуда составила 6,7 баллов по шкале Рихтера. В результате стихийного бедствия погибли не менее 55 человек. Как сообщает агентство Anadolu, ссылаясь на словам губернатора провинции Саутерн-Хайлендс Уильям Пауи, подземные толчки были зафиксированы в 112 километрах к юго-западу от города Поргера.

После основных толчков были зафиксированы несколько афтершоков.

Другой информации пока нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 февраля в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,4. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров, эпицентр находился в 104 километрах к западу от города Менди. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли более 30 человек, еще более 300 пострадали.


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