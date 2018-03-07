18:55 07.03.2018 | Происшествия | Новости
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Российский корабль открыл артиллерийский огонь у берегов Крыма

Экипаж большого десантного корабля Цезарь Куников Черноморского флота РФ во время маневров совершил стрельбу по морским, сухопутным и воздушным целям в берегов аннексированного полуострова.

Российский корабль открыл артиллерийский огонь у берегов Крыма

Соответствующие сведения стали известны из  Минобороны РФ.

Отметим, что сама перестрелка выполнялась по сухопутным целям в районе полигона Опук. В свою очередь после этого артиллерийские расчеты поразили сбрасываемые с воздуха парашютные мишени, а после уничтожили морскую мишень, которая имитировала плавающую мину.

Кроме того, экипаж БДК отработал элементы морского маневрирования при угрозе применения противником оружия по кораблю, а также различные способы подхода к берегу для погрузки и высадки морского десанта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кандидат в президенты России Ксения Собчак просит дать ей разрешение посетить Крым. Она направила письмо в посольство Украины в России с просьбой разрешить ей въезд на полуостров через территорию Украины. 


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