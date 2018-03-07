Ответственность за крушение Ан-26 в Сирии взяли на себя террористы

При этом сбили они его из-за действий России в Восточной Гуте. Как сообщает ливанское издание Ad-Diyar, ссылаясь на заявление группировки, в частности, сирийская группировка заявила, что российский самолет Ан-26 был сбит из пулеметов в ста метрах от земли, когда заходил на посадку.

Напомним, на борту российского транспортного самолета Ан-26, который разбился в Сирии, находилось 39 человек.

По уточненным данным ведомства, на борту самолета находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они - российские военнослужащие. В результате авиакатастрофы не выжил никто.

Как сообщал УРА-Информ, Ан-26 разбился 6 марта около двух часов дня. Согласно докладу с места авиакатастрофы, "огневого воздействия по самолету не было". Причиной происшествия, по предварительной информации, стала техническая неисправность.