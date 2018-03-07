Лихорадка в Нигерии убила 80 человек

Согласно информации, по всей стране зафиксировано 1121 подозрение на это опасное заболевание, 353 из которых подтвердились, 723 – нет. Официально зарегистрировано 110 смертей.

При этом за последнюю отчетную неделю были подтверждены 35 подозрений на лихорадку, семь из этих случаев стали летальными.

В центре предполагают, что показатель смертности в подтвержденных случаях составляет 23,8 процента.

В настоящее время от заболевание зафиксирована в 18 из 37 штатов Нигерии. 85% всех подтвержденных случаев приходится на три южных штат.

Добавим, Лихорадка Ласса - острое и в то же время тяжело протекающее вирусное геморрагическое заболевание, из-за которого могут пострадать различные органы и разрушаться кровеносные сосуды.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", за последние три дня в Харькове обнаружили несколько случаев заболевания корью. В городской больнице находятся четыре человека. У всех у них врачи диагностировали заболевание корью.