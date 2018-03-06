07:45 06.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Львова ночью сгорел спортивный автомобиль

В центре Львова, в ночь на вторник, 6 марта, сгорел спортивный автомобиль Audi TT желтого цвета.

В центре Львова ночью сгорел спортивный автомобиль

К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал. Вместе с тем машина выгорела полностью.

Как сообщает на своей страничке в Facebook глава портала оперативных новостей Varta1 Игорь Зинкевич, автомобиль находился на улице Туган-Барановского. Пожар начался около полуночи.

Как именно произошло возгорание, пока неизвестно, вместе с тем очевидцы сообщают, что слышали и взрыв. Однако правоохранители утверждают, что на первый взгляд корпус машины не имеет повреждений, похожих на взрыв. Полиция предполагает, что это было короткое замыкание, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Кропивницкий на ходу загорелся автомобиль. К счастью, водитель иномарки не пострадал. Как сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции города, инцидент произошел на улице Жадова.


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