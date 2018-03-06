05:00 06.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Нью-Йорке горел многоквартирный дом, два человека погибли

В понедельник утром, 5 марта, в нью-йоркском районе Бронкс горел многоквартирный дом.

В Нью-Йорке горел многоквартирный дом, два человека погибли

В результате инцидента погибли два человека. При этом 12 человек получили травмы. Среди травмированных - трое пожарных.

Как сообщает издание New York Daily News, возгорание произошло на первом этаже пятиэтажного здания. Огонь быстро распространился по другим этажам. Что стало причиной возгорания пока не известно.

Все пострадавшие были госпитализированы. По данным издания, их жизням ничего не угрожает, вместе с тем одна женщина находится в критическом состоянии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Виннице произошел пожар на сувенирном рынке. Об этом передает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел между селами Литинский Хутор и Громадское Литинского района. На место происшествия прибыло семь машин пожарных.


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