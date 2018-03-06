В Бердичеве найдены мертвыми восемь человек - ВИДЕО

По предварительным данным, люди погибли в результате отравления угарным газом. Как сообщает пресс-секретарь Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко, информацию о пожаре на улице Белопольской спасатели получили около восьми часов вечера. Звонила соседки, которая почувствовала угарный запах.

Полиция вскрыла дом, в котором по предварительной информации проживало четверо взрослых и двое детей.

Это мать, отец, их двое детей 1990 и 1997 года рождения, а также двое внуков - мальчику было три года, а девочке в марте должно было исполниться год. Также среди погибших есть девушка сына и соседка, которая, видимо, зашла к семье по своим делам, - сказала представитель полиции, добавив, что последний раз соседи видели семью в воскресенье вечером.

Правоохранители предполагают, что смерть людей наступила от отравление угарным газом, поскольку дом оборудован печным отоплением и, по предварительным данным, все обстоятельства указывают на то, что причиной гибели семьи является именно угарный газ.

Версию насильственной смерти полиция пока что не рассматривает, однако Алла Ващук отметила, что окончательно ответить на вопрос о причинах гибели людей можно будет только после проведения вскрытия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Львова, в ночь на вторник, 6 марта, сгорел спортивный автомобиль Audi TT желтого цвета. К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал. Вместе с тем машина выгорела полностью.