08:15 05.03.2018 | Происшествия | Новости
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Возле Южных Курил произошло землетрясение

В понедельник утром, 5 марта, в Тихом океане возле Южных Курил Сахалинской области произошло землетрясение.

Возле Южных Курил произошло землетрясение

Его магнитуда составила 4,6 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает сейсмостанция "Южно-Сахалинск", землетрясение зафиксировано около семи часов утра по сахалинскому времени с эпицентром в 25 километров южнее острова Итуруп на глубине 108 километров.

По словам специалистов станции, сейсмическое событие ощутили жители села Рейдово и города Курильска на Итурупе силой до трех баллов.

При этом местные жители рассказали, что проснулись от подземного толчка. А те, кто проснулся раньше, отметили, что сейсмическое событие было довольно длительным. В домах раскачивались висячие предметы и звенела посуда.

Тревога цунами пока не объявлялась.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле берегов Индии утром, 25 января, произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,9 баллов по шкале Рихтера. О жертвах, пострадавших и разрушениях информация пока не поступала.


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