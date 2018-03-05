Возле Южных Курил произошло землетрясение

Его магнитуда составила 4,6 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает сейсмостанция "Южно-Сахалинск", землетрясение зафиксировано около семи часов утра по сахалинскому времени с эпицентром в 25 километров южнее острова Итуруп на глубине 108 километров.

По словам специалистов станции, сейсмическое событие ощутили жители села Рейдово и города Курильска на Итурупе силой до трех баллов.

При этом местные жители рассказали, что проснулись от подземного толчка. А те, кто проснулся раньше, отметили, что сейсмическое событие было довольно длительным. В домах раскачивались висячие предметы и звенела посуда.

Тревога цунами пока не объявлялась.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле берегов Индии утром, 25 января, произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,9 баллов по шкале Рихтера. О жертвах, пострадавших и разрушениях информация пока не поступала.