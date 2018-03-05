В США буря повалила посаженное еще Вашингтоном дерево - ФОТО

Тсуга росла возле северного входа в поместье. Ураган также сломал вирджинский кедр, который "оберегал могилу" первого президента США.

Как сказано на официальной странице в Facebook поместья Маунт-Вернон, где росла тсуга канадская, от дерева, которое в 1791-м году тогда еще губернатор Нью-Йорка Джордм Клинтон подарил Джорджу Вашингтону, остался только ствол.

Само поместье находится в округе Фэрфакс на берегу реки Потомак. В 1960-м году ему присвоили статус Национального исторического памятника.

Джордж Вашингтон унаследовал плантацию в 1751-м году и построил двухэтажный деревянный усадебный дом. В поместье сохранились его мебель и личные вещи. Здесь же первого президента похоронили вместе с супругой Мартой.

Напомним, Джордж Вашингтон является одним из отцов-основателей Америки. Он был первым всенародно избранным президентом США и руководил страной с 1789 по 1797-й год.

Как сообщал УРА-Информ, на США обрушился мощный тихоокеанский шторм. В результате стихии пострадало более 50 человек, семеро погибло - из них двое несовершеннолетних детей. Основная причина смерти - это падение деревьев и электрических столбов.

Ураган обрушился на Нью-Йорк, Филадельфию и Бостон, аэропорта этих городов объявили чрезвычайное положение, движение на дорогах временно ограничено, отменены три тыс самолетных рейсов. Без электричества осталось два млн американцев, более одного млн лишились водоснабжения.