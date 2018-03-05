В Коростене в результате перестрелки погиб человек

Об этом говорится в сообщении Отдела коммуникациии Нацполиции.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, мужчин 1991 и 1995 годов рождения доставили в разные медицинские учреждения. Одкако позже стало известно, что от пуль они пострадали вместе.

"Около 18:45 пострадавшие встретились в одном из кафе Коростеня, где у них произошла ссора, которая переросла в стрельбу. Один из мужчин получил смертельное ранение в живот, другой отделался сквозным ранением грудной клетки и остался жив", - отметили правоохранители.

Оба ранее привлекались к уголовной ответственности за хулиганские действия и другие правонарушения.

По данному факту начато досудебное расследование по нескольким статьям уголовного кодекса - ст. 115 (умышленное убийство), ст.15 и ст. 115 (покушение на умышленное убийство), ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В данный момент полицейские устанавливают детали инцидента и всех участников события.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в США на юге штата Флорида в четверг утром в школе города Паркланд произошл стрельба. В результате стрельбы погибли по меньшей мере 17 человек.