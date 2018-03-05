В Альпах из-за лавины погибли двое лыжников

Еще три человека остаются пропавшими без вести. Как сообщает The Local.fr, лыжники попали под лавину примерно в обеденное время.

Они катались на не традиционных трассы курорта в Валлорсин, которые находячя в регионе Шамони-Мон-Блан, а спуски в стороне от них.

Одного из пострадавших откопали из-под снега еще живым, однако он скончался через несколько часов в больнице. Второй бельгийский лыжник был найден мертвым.

Еще один бельгиец той же группы получил травмы.

В свою очередь министр внутренних дел страны Жерар Коллон в своем Twitter призвал всех, кто занимается зимними видами спорта, быть "чрезвычайно осторожными" и не ставить под угрозу свои жизни и спасательные команды.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в субботу, 3 марта, во французских Пиренеях снежная лавина накрыла группу из пяти испанских лыжников, двое из них погибли.