03:00 05.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Украинский МИД подтвердил смерть украинца в аварии в России

В результате столкновения снегоуборочной машины с рейсовым автобусом в России погиб гражданин Украины. Еще один получил ранения.

Украинский МИД подтвердил смерть украинца в аварии в России

Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца. Она подтвердила информацию об аварии и заверила, что сейчас консулы оказывают помощь пострадавшим.

МИД соболезнует родным, - написала Беца.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Чеховсом районе Подмосковья снегоуборочная машина врезалась в рейсовый автобус. В результате аварии погиб один человек. Еще трое получили травмы.

При этом источник в экстренных службах уточнил, что в автобусе находились 20 человек, включая двух водителей, преимущественно граждане Украины.


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