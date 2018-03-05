Количество погибших в жилом доме в Познани возросло до четырех человек

Как сообщает Tvn24.pl, в пожарной службе подтвердили, что в руинах было обнаружено еще одно тело, однако пока спасатели не могут его извлечь. При этом врач подтвердил смерть этого человека.

На данный момент мы не можем извлечь ее из-под завалов. Трудно сказать, когда это произойдет, - сказал представитель пожарной службы. По данным спасателей, в завалах не должно быть больше людей.

На месте инцидента продолжаются спасательные работы. В тут работают 160 пожарных, в том числе три поисково-спасательные группы.

Вероятно, что в понедельник, 5 марта, прокуратура инициирует расследование трагедии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в многоквартирном доме в Познани, на западе Польши, произошел взрыв газа.

Взрыв произошел в четырехэтажном доме. В результате погибло три человека - двое из которых погибли под завалами.