В столице неизвестный застрелил человека - ФОТО

По предварительной информации, было совершен один выстрел в грудь погибшего. На место происшествия выехала мобильная бригада следователей, место происшествия оцепили.

На месте стрельбы работают представители Главного управления полиции города Киева. Рассматривается версию умышленного убийства человека, его личность не разглашается. Правоохранители пытаются отыскать возможных свидетелей инцидента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня ночью также произошла стрельба около бульвара имени академика Вернадского, пострадавшего удалось спасти.