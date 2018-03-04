20:57 04.03.2018 | Происшествия | Новости
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В России снегоуборочная машина столкнулась с автобусом с украинцами, погиб один человек

В России в воскресенье, 4 марта, снегоуборочная машина врезалась в рейсовый автобус.

В России снегоуборочная машина столкнулась с автобусом с украинцами, погиб один человек

В результате аварии погиб один человек. Еще трое получили травмы.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел России по Московской области, инцидент произошел в Чеховском районе Подмосковья. Около двух часов дня в районе 78-го километра автодороги "Крым" по неизвестным пока причинам произошло столкновения.

При этом источник в экстренных службах уточнил, что в автобусе находились 20 человек, включая двух водителей, преимущественно граждане Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пятницу утром, 2 марта, на Житомирской трассе произошло столкновение автобуса и маршрутного такси. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили три человека.


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