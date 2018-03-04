16:55 04.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кривом Роге произошла авария на промпредприятии - ВИДЕО

На промышленном предприятии "АрселорМитталл Кривой Рог" произошла авария в цеху. Об этом передает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В Кривом Роге произошла авария на промпредприятии - ВИДЕО

Сообщается, что в одном из заброшенных и неработающих цехов произошел обвал крыши во время проведения там ремонтных работ. В результате обвала погиб один человек. 

Мужчина некоторое время находился под завалами металлической конструкции, когда тело 25-летнего парня вытащили из-под завалов он уже был без сознания, отсутствовал пульс, на теле были обнаружены переломы.

В ходе ликвидации последствий аварии принимало участие от Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области - 19 спасателей и 4 единицы техники; от Государственного военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда ГСЧС - 25 человек и 5 единиц техники; от газоспасательной службы ОАО "АрселорМитталл Кривой Рог" - 10 человек и 1 единица техники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в китайской провинции Цзянсу, что на юге страну произошел взрыв на химическом заводе


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