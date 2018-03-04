10:35 04.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве неизвестные подожгли парковку - ФОТО

Сегодня ночью по улице Чавдар, 13 горела парковочная стоянка. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве неизвестные подожгли парковку - ФОТО

По предварительной информации, доступ к подземному паркингу имели только жители дома, заехать на территорию паркингу можно было только с помощью специального электронного ключа. В результате пожара сгорело пять дорогих иномарок. Сами водители уверенны, что кто-то специально организовал поджог.

Пожарные также рассматривают версию неполадок электросетей внутри самой парковки, что также могло привести к пожару, но эта версия маловероятна. Все пострадавшие автомобили ремонту не подлежат.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в самом центе Одессы в ночь на 21 февраля, неподалеку Обсерваторного переулка сгорел внедорожник Lexus RX-400.


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