22:47 04.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Израиле джип наехал на военных, есть раненые - ВИДЕО

В Израиле в воскресенье, 4 марта, неизвестный на джипе наехал на военных.

В Израиле джип наехал на военных, есть раненые - ВИДЕО

В результате инцидента два военнослужащих и один полицейский получили травмы. Как сообщает газета Haaretz происшествие произошло в городе Акко на севере страны.

При этом сначала водитель джипа сбил полицейского возле городского рынка, а затем поехал в сторону железнодорожной станции, где наехал на двух израильских солдат.

Военнослужащие открыли огонь по машине и ранили водителя, его госпитализировали в критическом состоянии.

Сейчас полиция устанавливает все причины произошедшего, мотивы мужчины расследуются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 4 марта, в Великобритании в районе Гарольд Хилл на северо-востоке Лондона произошел взрыв. На данный момент сообщения о возможных раненых проверяются. Как сообщает полиция английской столицы в своем Twitter, сейчас сотрудники полиции совместно с оперативными службами находятся на месте происшествия на улице Фарнхэм-роуд в районе Гарольд Хилл.


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