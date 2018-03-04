В Израиле джип наехал на военных, есть раненые - ВИДЕО

В результате инцидента два военнослужащих и один полицейский получили травмы. Как сообщает газета Haaretz происшествие произошло в городе Акко на севере страны.

При этом сначала водитель джипа сбил полицейского возле городского рынка, а затем поехал в сторону железнодорожной станции, где наехал на двух израильских солдат.

Военнослужащие открыли огонь по машине и ранили водителя, его госпитализировали в критическом состоянии.

Сейчас полиция устанавливает все причины произошедшего, мотивы мужчины расследуются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 4 марта, в Великобритании в районе Гарольд Хилл на северо-востоке Лондона произошел взрыв. На данный момент сообщения о возможных раненых проверяются. Как сообщает полиция английской столицы в своем Twitter, сейчас сотрудники полиции совместно с оперативными службами находятся на месте происшествия на улице Фарнхэм-роуд в районе Гарольд Хилл.