Новое поколение воров не умеет пользоваться электромобилями

Сообщается, что мужчина напал на водителя электромобиля марки Chevrolet Bolt EV. Грабитель угрожал шоферу физической расправой, вынудив его покинуть собственное авто.

Затем преступник тщетно пытался завести машину, однако, как он не пытался и не пробовал, ничего у него не вышло. А все потому, что такие автомобили обычно оборудованы специальной системой блокировки замков, которые автоматически открываются, когда хозяин транспорта приближается к машине.

Чтобы завести Bolt EV нужно нажать кнопку запуска рядом с рулем. В противном случае иначе машина никогда не тронется с места.

На помощь мужчине подбежал свидетель, который вынудил грабителя сдаться под угрозой увесистого мачете, затем прибыла полиция. Сейчас неудачливому вору грозит 20 лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Соломенского управления полиции задержали несколько злоумышленников, которые неоднократно совершали кражу элитных автомобилей.