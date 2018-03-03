В Украину пытались завезти запрещенную литературу из России - ФОТО

Сообщается, что погрузка печатной продукции осуществлялась в Москве с одобрения украинских заказчиков, далее "коммерцианты" занимались переправкой контрабандной продукции в обход украинского таможенного контроля. Сумма сбыта книг должна была принести доход в один млн гривен.

С этой целью предприниматели пытались спрятать свою продукцию в пассажирских поездах. Книги должны были попасть в Киев для дальнейшей реализации. Всю продукцию пограничники изъяли, среди книг была обнаружена литература антиукраинского характера.

На месте был составлен административный протокол о нарушении таможенных правил перевозки товаров.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на украинской границе будет введен дополнительный контроль для россиян.