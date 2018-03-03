В одной из воинских частей пропали сверхсекретные документы

По предварительной информации, на материальном носителе электронной информации находились данные о совместном приказе Минобороны и Генерального штаба ВСУ от 10 марта 2017 года об утверждении инструкции о проведении мобилизации в военных организационных структурах в случае начала боевых действий на территории страны.

Часть информации уже попала в интернет, ВСУ подтвердили гриф секретности украденных данных. Отдельные вопросы, которые представлены в документе могут не соответствовать действительности или намеренно искажены для нанесения ущерба армейскому и воинскому авторитету Украины.

Командование Воздушных сил ВСУ начало служебное расследование по факту происшествия, проверяются прежде всего офицерских состав воинской части.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Николаевской области команди военной части организовал схему кражи топлива.