09:00 03.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе взорвался автобус - ВИДЕО

Вчера вечером, второгг марта на станции Большого Фонтана в Одессе взорвался пассажирский автобус. Об этом передает Infoport.

В Одессе взорвался автобус - ВИДЕО

По предварительной информации, произошел взрыв отопительного котла под сиденьем одного из пассажиров, после чего по всему салону распространился едкий дым. Люди начали разбегаться в панике, однако пожара в салоне не возникло.

Никто из пасажиров серьезно не пострадал, однако движение на дороге было временно ограничено. Несколько человек обратились за медицинской помошью, люди жалуются на тошноту и головные боли. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Житомирской трассе автобус столкнулся с иномаркой, три человека получили травмы.


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