В Одессе взорвался автобус - ВИДЕО

Вчера вечером, второгг марта на станции Большого Фонтана в Одессе взорвался пассажирский автобус. Об этом передает Infoport.
По предварительной информации, произошел взрыв отопительного котла под сиденьем одного из пассажиров, после чего по всему салону распространился едкий дым. Люди начали разбегаться в панике, однако пожара в салоне не возникло.
Никто из пасажиров серьезно не пострадал, однако движение на дороге было временно ограничено. Несколько человек обратились за медицинской помошью, люди жалуются на тошноту и головные боли.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Житомирской трассе автобус столкнулся с иномаркой, три человека получили травмы.