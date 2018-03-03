В Одессе взорвался автобус - ВИДЕО

По предварительной информации, произошел взрыв отопительного котла под сиденьем одного из пассажиров, после чего по всему салону распространился едкий дым. Люди начали разбегаться в панике, однако пожара в салоне не возникло.

Никто из пасажиров серьезно не пострадал, однако движение на дороге было временно ограничено. Несколько человек обратились за медицинской помошью, люди жалуются на тошноту и головные боли.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Житомирской трассе автобус столкнулся с иномаркой, три человека получили травмы.