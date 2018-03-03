05:00 03.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Одесситка попробовала лизнуть автобусную остановку и примерзла

В Одессе местная жительница попробовала повторить советский эксперимент с лизанием металлической трубы в минусовую температуру. Об этом передает официальный сайт города Одесса.

Одесситка попробовала лизнуть автобусную остановку и примерзла

Инцидент произошел утром, второго марта. Одесситка на спор попробовала лизнуть металл на остановке и прилипла. Авантюристку принялись вызволять из плена неравнодушные прохожие.

Один из парней купил несколько кружек горячего чая и последовательно поливал пострадавшей на поверхность языка, пока он не "отлип". Пленница отблагодарила своего спасителя и пообещала, что больше никогда не будет заниматься "подобными глупостями".

Ранее министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как следует одеваться во время сильных морозов. При минусовой температуре воздуха важно не вспотеть - это очень опасно. Поэтому лучше надевать несколько более легких свитеров, а не один очень теплый, чтобы была возможность снять один из них, если станет жарко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", из-за сильных морозов в Луцке насмерть замерзли трое мужчин.


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