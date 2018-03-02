В США опять произошло нападение на учебное заведение

По предварительной информации, нападение совершил 19-летний чернокожий юноша с винтовкой и несколькими пистолетами. В результате нападение погибло два студента колледжа, количество пострадавших не называется.

Руководство учебного заведения утверждает, что нападавший никогда не учился и не числился в списке студентов учебного заведения. Правоохранителям не удалось задержать преступника, но по показаниям очевидцев удалось создать фоторобот.

Нападавший вооружен, афроамериканец одет в горчично-желтые джинсы и синюю кофту с капюшоном. За любую информацию о местоположении преступника обещано денежное вознаграждение. Полиция полностью оцепила все кампусы колледжа, на его территории работают кинологи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Флориде задержали учеников, которые хотели повторить нападение Круза.