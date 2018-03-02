20:12 02.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киевской области муж перерезал горло собственной супруге

В поселке Летки Броварского района Киевской области супруг зарезал собственную жену. Об этом передает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

В Киевской области муж перерезал горло собственной супруге

В полицию обратился отец погибшей 32-летней девушки, который обнаружил труп своей дочери с перерезанным горлом в лужи крови. Рядом с телом женщины лежало орудие убийства - кухонный нож.

По прибытии на место происшествия правоохранителей выяснилось, что супруг повесился в сарае на заднем дворе дома. Смерть молодого человека наступила из-за механической асфиксии путем повешения. 

В ходе следственной экспертизы стало известно, что женщине был нанесен один колотый удар в пах, однако женщина, вероятно, не погибла. Тогда муж перерзал девушке горло, после чего и наступила смерть.

Предварительная версия убийства - бытовая ссора, переросшая в нападение с использованием холодного оружия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Закарпатье муж облил свою жену кипятком, женщина умерла.


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