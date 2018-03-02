20:31 02.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве на взятке попался академик

Сотрудники СБУ провели операцию по задержанию проректора "Международной академии экологии и медицины". Об этом передает пресс-служба прокуратуры Киева.

В Киеве на взятке попался академик

Проректор попался на "горячем" во время получения взятки в размере 3 тыс долларов от гражданина, имя человека не называется. Ученый за полученную сумму обещал "без проблем" организовать сдачу экзаменов для поступления в учебное заведение.

Правоохранители также установили, что проректор уже не раз был замешан в коррупционных скандалах и поборах со студентов, о чем периодически сообщали сами учащиеся. Руководство академии покамест никак не прокомментировало инцидент своего сотрудника. 

СБУ также заявило, что проведет внеплановую проверку документации учебного заведения.

На данный момент профессор академии задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Киевом на взятке в 1,3 млн гривен задержан глава Полесской районной государственной администрации и его заместитель.


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