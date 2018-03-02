21:19 02.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Буркина-Фасо произошел теракт

В столице государства Буркина-Фасо городе Уагадугу боевики террористической организации "Талибан" произошел теракт с последующим нападением на штаб-квартиру армейского руководства страны. 

В Буркина-Фасо произошел теракт

Об этом передает Reuters.

Сообщается, что боевики тщательно спланировали атаку. Перед нападением был организован отвлекающий теракт в здании армейской штаб-квартиры, а далее боевики на автомобилях обстреляли посты военных и охранников. 

В результате полиция города стянулась для подавления атаки террористов. В то же самое время нападанию подвергся офис премьер-министра страны и штаб-квартиры ООН. Политик не пострадал. 

В ходе атаки погибло семеро человек. На данный момент местные правоохранители оцепили район и проводят спецоперацию по ликвидации злоумышленников, сообщается о шести задержанных. Еще один не захотел попасть в руки полиции и совершил суицид.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Могадишо неизвестные организовали автомобильный теракт, погибло 18 человек.


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